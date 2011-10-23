В Москве проходит съезд Союза театральных деятелей

Шестой съезд Союза театральных деятелей открылся сегодня в Москве. Съезд СТД начался с минуты молчания в память об артистах, которые скончались за последние пять лет, с тех пор, как проходил предыдущий съезд.

По словам председателя Союза народного артиста России Александра Калягина, открывшего заседание, за эти годы из жизни ушли более 1,2 тысячи артистов, среди них - Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Марина Семенова, Борис Покровский, Михаил Козаков, Александр Лазарев, Екатерина Максимова, Вячеслав Невинный, Ия Саввина.

По данным Калягина, за пять лет в Союз вступили более 3 тысяч человек, в основном это молодежь.

В работе съезда, работа которого продлится и в понедельник. принимают участие 170 делегатов, представляющих 75 региональных отделений союза, в том числе 55 деятелей театрального искусства Москвы.