Неформальные достопримечательности северной столицы

В Петербурге начинается народное голосование за признание ряда памятников и мест города неформальными достопримечательностями, - сообщили «АН» в Комитет по культуре городской администрации. К середине ноября завершиться составление их перечня.

В официальных путеводителях по Северной столице вы никогда не найдете упоминания о памятнике Чижику-Пыжику на Фонтанке. А между тем, гости города всегда толпятся на набережной Фонтанки, фотографируются на фоне этой крохотной птички, присевшей на гранитный берег. А в центре Петербурга, на Малой Садовой, невозможно пройти, не бросив взгляда на скульптуру старого петербургского фотографа. Стоит он тут тоже не случайно, буквально в нескольких шагах от скульптуры находится знаменитое петербургское фотоателье Карла Буллы, человека снимавшего самых известных людей России и ставшего самым знаменитым фотолетописцем начала прошлого века.

Какие же достопримечательности могут войти в список, о которых официальные путеводители не считают нужным упоминать ? Кандидатами на включение в перечень стал памятник жертвам политических репрессий, «Изум­рудный город» на улице Правды, котельная «Камчатка», Чижик-Пыжик, улица Джона Леннона на Пушкинской, памятная надпись «Опасность при артобстреле» на Невском проспекте, памятник зайцу, на мосту ведущему на Заичьий остров в Петропавловскую крепость.

А этим летом в городе появилась еще одна неофициальная достопримечательность : «Мини-Петербург» в Александровском саду. Здесь разместились модели архитектурных памятников в масштабе 1:50 – «Исаакиевский собор», «Главный штаб», «Зимний дворец», «Сенат и Синод», «Александровская колонна», «Петропавловская крепость», «Инженерный замок», «Адмиралтейство» и другие культовые памятники города. Авторы этого проекта — местная Архитектурная мастерская Трофимовых и живущий в Голландии московский скульптор Александр Таратынов. И сразу этот мини город стал привлекательным для туристов местом. Часто можно увидеть тут и любопытную малышню, пытающуюся пролезть в «Арку Главного штаба» или «Адмиралтейства».

Несомненно, что и этот макетный городок войдет в перечень неофициальных достопримечательностей Санкт-Петербурга. За что еще проголосуют петербуржцы – покажет время.