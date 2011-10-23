Николай Цискаридзе рассказал, какие были вопросы к руководству Дома актера

Артист балета, член правления Дома актера имени Яблочковой в Москве Николай Цискаридзе рассказал, что на протяжении последних двух лет было много вопросов к руководству учреждения. По мнению Цискаридзе, в Доме актера не было места для молодёжи.

Это стало одной из претензий правления учреждения в адрес Владимира Этуша. "АН" сообщали, что накануне Народный артист СССР Владимир Этуш, занимавший пост главы учреждения с 2009 года, принял решение покинуть пост председателя правления Дома актера.

В интервью РСН Цискаридзе сказал: «Много было у нас вопросов на протяжении последних двух лет. Мы их регулярно высказывали каждый раз, когда собирались. К сожалению, к нам не очень прислушивались. Один из главных вопросов, который был поднят, это то, что должны вливаться, привлекаться к работе в молодые силы».