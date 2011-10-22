Карла Бруни и Николя Саркози назвали дочь Джулией

Певица и актриса, бывшая модель, супруга президента Николя Саркози Карла Бруни назвала дочку венгерским именем. Актриса и политик долго держали в секрете события, связанные с рождением общего ребенка.

Несколько дней назад ряд французких СМИ сообщили со ссылкой на журналистов, дежуривших под окнами клиники, где рожала первая леди Франции, о рождении у президентской четы сына.

Роды проходили в обстановке строжайшей секретности. Карла Бруни настаивала на том, чтобы к ее ребенку не было приковано слишком пристальное внимание. Она до последнего момента отрицала слухи о своей беременности.

Но на днях звезда от своего имени и имени своего супруга через свой официальный сайт поблагодарила всех поклонников за поддержку и теплые слова в связи с рождением дочери. Николя Саркози также произнес речь, в которой поделился, насколько радостными и волнительным событием для него стало рождение малышки, передает Раут.ру. Карла Бруни официально сообщила, что для новорожденной дочки выбрали имя – Джулия, или Юлия. Это имя было выбрано в связи с итальянским происхождением молодой мамы, а также венгерских корней отца, и его можно произносить на обоих языках.

У президента Франции уже есть три сына от первых двух браков, а у его красавицы-супруги – один сын.