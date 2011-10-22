Стала известна стоимость билетов на открытие Большого театра

В Интернете утром 21 октября появилась информация, что некоторые интернет-агенты по продаже театральных билетов получили для распространения билеты на гала-концерт в честь открытия Большого театра. Причем, количество билетов для продажи ограничено.

Из схемы, которую активно начали обсуждать пользователи Сети, следовало, что билеты на концерт на сайте "Билетсервис.ру" стоят до 2 миллионов рублей (партер). Самые дешёвые билеты - на балкон второго, третьего и четвёртого ярусов, стоят от 90 до 250 тысяч.

Напомним, гала-концерт и открытие исторической сцены Большого театра состоится 28 октября. Один из пользователей Twitter написал: "Продам квартиру, куплю билеты в Большой театр". В компании "Билет-сервис" объяснили, что на их сайте произошел сбой, это ошибочные цены.

По словам продавцов различных интернет-агентств, желающих купить билеты на открытие Большого очень много, и они готовы платить по 200 тысяч рублей, передает Лента.ру. Но билетов в свободной продаже нет.

Пресс-служба Большого театра опровергла причастность к продаже билетов на открытие исторической сцены ГАБТа. Ранее пресс-служба театра заявляла, что на гала-концерт можно будет попасть только по приглашениям. На мониторах, расположенных на площади рядом с ГАБТом, будет вестись трансляция концерта, в котором примут участие все труппы театра. Как передает РИА Новости, все билеты находятся в распоряжении администрации президента.