Кинорежиссер Сергей Говорухин перенес операцию

Кинорежиссер Сергей Говорухин перенес серьезную операцию на головном мозге после перенесенного инсульта. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Сын мэтра российского кино Станислава Говорухина, режиссер-документалист Сергей Говорухин 18 октября попал в Первую градскую больницу Москвы. Врачи диагностировали у 50-летнего Говорухина инсульт. Медики созвали консилиум и пришли к выводу, что необходима экстренная операция.

Говорухину-младшему сделали трепанацию черепа, сообщает Life News.

Сергей Говорухин 1 сентября отметил 50-летний юбилей.



Режиссер специализируется на документальных картинах. Первой его работой стала картина "Прокляты и забыты" в 1997 году, последней - "Земля людей" (2011).



В 1995 году Говорухин попал под обстрел в Грозном, когда возвращался со съемок. Пуля попала режиссеру в ногу, которую пришлось ампутировать.



Сергей Станиславович Говорухин является членом Совета при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.