Худрук Маяковки Карбаускис обратился к властям Москвы с кадровым вопросом

Художественный руководитель театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис обратился к московским властям с кадровым вопросом. В служебной записке Карбаускиса, поступившей в столичный департамент культуры, худрук просит ведомство урегулировать административные вопросы в театре.

В департаменте культуры сообщили, что Миндаугас Карбаускис видит работу театра иначе, хочет работать с молодыми кадрами. В противном случае, он покинет коллектив.

В настоящее время департамент ведет с Карбаускисом переговоры, передает РИА Новости. В департаменте пытаются прийти к компромиссу, чтобы сохранить и талантливого режиссера, и эффективный менеджмент, и труппу.

«АН» сообщали, что Миндаугас Карбаускис не нашел контакта с директором театра Евгенией Куриленко.



Миндагаус Карбаускис - один из самых ярких режиссеров. Его работы отмечены театральными премиями - «Золотая Маска», «Хрустальная Турандот» , премией Станиславского.

Карбаускис родился в 1972 году в Литве, выпускник театрального факультета Музыкальной академии Литвы. В 2001 году закончил режиссерский факультет Российской академии театрального искусства. Был режиссером-постановщиком Театра-студии Олега Табакова, ставил спектакли в МХТ, в Мастерской Петра Фоменко. До последнего времени был режиссером Российского академического молодежного театра.

Контракт на год подписан с худруком на год, после отставки в мае 2011 года Сергея Арцыбашева. О ней писали "Аргументы недели".

Куриленко также новый директор театра, где работает более 500 сотрудников и чья труппа насчитывает более 90 актеров. Договор с ней подписали также на год.



