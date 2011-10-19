Худрук театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис подал в отставку

Художественный руководитель театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис подал в отставку. О том, что Карбаускис написал заявление об уходе из театра, сообщил источник в театре Интерфаксу.

По словам одной из актрис, у нового худрука не сложились отношения с директором театра Евгенией Куриленко. Куртленко назначили директором не посоветовавшись с ним.

Официально в театре имени Маяковского информацию о новом конфликте и возможном уходе худрука пока не подтверждают.

Сам Миндаугас Карбаускис от комментариев воздержался.

«Аргументы недели» сообщали весной о печальных событиях в театре имени Маяковского, когда его художественный руководитель, народный артист РФ Сергей Арцибашев покинул свой пост.