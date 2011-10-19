Народная артистка России Жанна Болотова отмечает юбилей

Известная актриса, народная артистка РСФСР Жанна Болотова сегодня отмечает юбилей. Звезде советского кино исполняется 70 лет. После школы Болотова поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова.



Первым фильмом, в котором снялась Жанна Андреевна, была лента «Дом, в котором я живу», поставленная режиссерами Львом Кулиджановым и Яковом Сегелем. Она еще не была профессиональной актрисой. Но школьнице удалось воплотить на экране образ своей сверстницы Гали. Картину снимал народный артист России кинооператор Вячеслав Шумский, который сказал о Болотовой: «Ей было суждено пройти через войну в нашем фильме, и она полностью справилась со своей нелегкой миссией», передает телеканал «Культура». Прекрасно исполненные роли Жанной Болотовой в фильмах: «Люди и звери», «Судьба резидента», «Молчание доктора Ивенса», «Если ты прав», «Крылья», «Журналист», «Из жизни отдыхающих», «Дни хирурга Мишкина», «Опасный возраст» «Подранки», «Любить человека», «И жизнь, и слёзы, и любовь».