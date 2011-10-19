Выставка работ художника Николая Ге открылась в Третьяковской галерее

Выставка работ художника Николая Ге открылась в Москве в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу - «Приобретением века» назвали работники Третьяковки недавнее возвращение «швейцарской» серии рисунков русского художника Николая Ге. "Аргументы недели" подробно писали о судьбе и творчестве великого русского художника в материале "Страсти по Ге."

Коллекцию из 55 рисунков русского художника, более века находившуюся за пределами России и выкупленную из частного швейцарского собрания, покажут на ретроспективной выставке Ге, приуроченной к его 180-летию. Николая Ге знают все: в школьных учебниках воспроизводится его историческое полотно «Петр первый допрашивает царевича Алексея» и портреты классиков: Салтыкова-Щедрина, Некрасова.

Французский музей д'Орсэ, предоставил для выствки в Москве картину «Распятие» («Голгофа»), сообщает russkiymir.ru. В залах на Крымском валу демонстрируется порядка 180 произведений Ге, в том числе его хрестоматийные полотна «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» и «Что есть истина?».