В Царскосельский Лицей из Брюсселя приехал Александр Пушкин

Из Бельгии в Царское Село на празднование 200-летия Лицея приехал сегодня Александр Александрович Пушкин. Через час здесь начнутся праздничные торжества. Потомок возложит цветы к подножию памятника своему великому предку.

Ныне это единственный прямой потомок А.С.Пушкина по второй мужской линии четвертого поколения, носящий его фамилию - Александр Александрович Пушкин . А.А.Пушкин постоянно живет в Брюсселе, однако он является гражданином России. Паспорт, в соответствии с Указом Президента, он получил в конце 2005 года. Александр Александрович Пушкин - председатель Союза русских дворян в Бельгии, заместитель председателя Международного фонда А.С.Пушкина, заместитель председателя Союза потомков командоров и наследственных рыцарей Великого российского приорства ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

Любопытно, что и его жена, Мария Александровна Пушкина-Дурново, является потомком Пушкина - также от его старшего сына в пятом поколении, но по первой мужской линии - старший сын Пушкина был женат дважды. Мария Александровна Пушкина является председателем Международного фонда А.С.Пушкина, секретарем Союза русских дворян в Бельгии.

В интервью, показанному накануне телеканалом 100 ТВ, Александр Александрович Пушкин сказал, что нынешний приезд в Петербург для него очень важен." Мы живем в Бельгии и стараемся, чтобы в Европе поняли,что такое Россия. В Европе многие относятся не очень хорошо к России, но мы считаем, что это отношение нужно переменить и стараемся это сделать".



В праздновании 200-летнего юбилея Лицея принимает участие большая группа потомков великого русского поэта. Примечательно, что в семьях потомков Пушкина рождалось больше девочек, чем мальчиков, поэтому прямых потомков Пушкина, то есть потомков по мужской непрерывающейся линии, было немного. Семейное древо Пушкина сильно разветвилось и имеет в настоящее время 58 ветвей, то есть фамилий, проживающих ныне в России, Германии, Франции, Англии, США, Бельгии, Швейцарии, Германии, Украине, Грузии и даже на Гавайских островах и в Марокко. Большая ветвь потомков проживает в Великобритании, часть из них породнилась