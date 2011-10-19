С Днем рождения, Лицей!

Сегодня в Пушкине будут отмечать 200-летие Царскосельского Императорского Лицея. Праздник предстоит грандиозный !

Ровно в полдень у памятника А. С. Пушкину начнется торжественная церемония «Лицея день заветный». В ней примут участие доктор культурологии, профессор, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, представители исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, руководители крупнейших музеев России, деятели культуры и искусства, студенты и школьники. Затем гости станут свидетелями яркого костюмированного театрализованного действа. В программе праздника - выступление военного духового оркестра, дефиле в исторических костюмах, театрализованные интермедии, шоу барабанщиц, выступление ансамбля «Виват, Россия» и, конечно, возле памятника Пушкину будут звучать стихи выдающегося лицеиста.

А днем в стенах Лицея будет открыт скульптурный бюст российского государственного деятеля М. М. Сперанского, предложившего создать учебное заведение, где воспитанники получали бы и гимназическое, и университетское образование. Откроется сегодня в Лицее и новая мемориальная экспозиция «Квартира С. Г. Чирикова». Сергей Гаврилович Чириков был одним из уважаемых лицейских наставников, отдавших этому учебному заведению более 40 лет жизни.

Вечером в Лицее пройдет большой праздничный концерт. Здесь каждый из присутствующих сможет рассказать, что значит Лицей в его жизни. Под сводами Лицея соберутся известные артисты : Светлана Крючкова, Василий Лановой, Олег Погудин. Он споет не просто романсы, а романсы Михаила Яковлева, одноклассника Пушкина. В исполнении хора мальчиков Академической капеллы прозвучал тот самый гимн Лицея, текст которого написал Дельвиг, а музыку — Фергюссон.

Вечером, когда осенние сумерки опустятся над парком Екатерининского дворца, гости Царского Села увидят фейерверк, устроенный по чертежам 1811 года.