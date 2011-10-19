Лауреатом Букеровской премии за 2011 год стал британский писатель Джулиан Барнс. Барнс номинировался на Букер в четвертый раз. Букеровской премии он удостоен за роман "Ощущение конца".



В шорт-лист премии в этом году также входили британский автор Стивен Келман с романом "Птичий английский", два молодых канадских писателя Патрик деВитт и Эси Эдугян, и Эндрю Миллер, с дебютным триллером "Подснежники". Отметим, в "Подснежниках" говорится о событиях в Москве начала 2000-х годов, передает Радио Свобода.



Букеровская премия - одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Присуждается автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. Победитель получает чек на 50 тысяч фунтов. Впервые вручение премии состоялось в 1969 году.