В Москве скончалась легендарный завлит театра "Современник" Елизавета Котова. Она во вторник, 18 октября, умерла на 87-м году жизни. С именем Елизаветы Котовой связаны многие знаковые спектакли "Современника".

Елизавета Исааковна Котова была связана с "Современником" всю свою жизнь, хотя формально работала заведующей литературной частью театра 14 лет - с 1963 по 1977 годы. Её близкими друзьями были известные драматурги Михаил Рощин, Михаил Шатров и Александр Володин.

Именно с ее именем ассоциируются прославленные спектакли театра. Среди них - трилогия "Декабристы", "Народовольцы", "Большевики", "Балалайкин и К", "А поутру они проснулись".

В 1949 году она окончила театроведческий факультет ГИТИСа, затем некоторое время работала в Театральном музее имени Бахрушина. Вскоре Котову пригласили завлитом в Театр имени Ленинского комсомола, а затем по приглашению Михаила Михайловича Яншина - в Театр имени Станиславского, где она проработала до 1963 года. После этого Котова пришла в "Современник" и до последних дней оставалась верна этому театру.