Валентин Гафт настаивает на выписке, но он ещё в отделении интенсивной терапии

76-летний известный актёр Валентин Гафт, которого вчера госпитализировали с сердечным приступом, уже настаивает на выписке, сообщили днём во вторник в НИИ "Скорой помощи" им. Склифосовского.

"Гафту гораздо лучше. Спектакль будет в любом случае заменён, потому что человек не может сбегать в реанимацию, а потом сыграть в спектакле", - сказали в театре "Современник".

Валентин Гафт пока не выписан. Источник в медицинских кругах точнил, что артист находится в отделении интенсивной терапии НИИ им. Склифосовского, сообщает Интерфакс.