Октябрьские встречи в Центральном Доме Литераторов
18 октября 2011, 18:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
19 октября в 18.30 в Малом зале Центрального Дома Литераторов состоится вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Лидии Лебединской, "Скатерть Лидии Лебединской". Ведущий - ИГОРЬ ГУБЕРМАН.
Урожденная Толстая, настоящая графиня, аристократка духа. Она прожила долгую, нелегкую, но очень счастливую жизнь.
Лидия Либединская, - родом из Серебряного века нашей культуры. А вот с Цветаевой, Ахматовой, Пастернаком и многими другими знаменитыми современниками Лидию Борисовну связывают личные отношения. Как она умела о них рассказать!
Она была не просто писатель, она была просветитель. И главный ее вклад в нашу литературу, культуру, историю - это сама ее богатая, щедрая Личность.
Приглашаем всех желающих окунуться в светлый мир памяти о ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ.