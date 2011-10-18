Октябрьские встречи в Центральном Доме Литераторов

19 октября в 18.30 в Малом зале Центрального Дома Литераторов состоится вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Лидии Лебединской, "Скатерть Лидии Лебединской". Ведущий - ИГОРЬ ГУБЕРМАН.

Урожденная Толстая, настоящая графиня, аристократка духа. Она прожила долгую, нелегкую, но очень счастливую жизнь.

Лидия Либединская, - родом из Серебряного века нашей культуры. А вот с Цветаевой, Ахматовой, Пастернаком и многими другими знаменитыми современниками Лидию Борисовну связывают личные отношения. Как она умела о них рассказать!

Она была не просто писатель, она была просветитель. И главный ее вклад в нашу литературу, культуру, историю - это сама ее богатая, щедрая Личность.

Приглашаем всех желающих окунуться в светлый мир памяти о ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ.