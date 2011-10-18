В Константиновском Дворце Владимир Путин встречался с режиссером А. Сокуровым

Премьер-министр Владимир Путин сегодня беседовал в Константиновском дворце с режиссером Александром Сокуровым.

Тема беседы – ситуация вокруг старейшей киностудии страны «Ленфильм».

По словам Владимира Путина «Окончательное решение по поводу судьбы киностудии "Ленфильм" пока не найдено»,- сообщил Интерфакс. "Ситуация сложнее, чем кажется. Там есть много предложений, но ни одно из них до сих пор серьезно не проработано.