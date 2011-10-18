Руководитель Департамента культуры Москвы назначил народного артиста РФ Валерия Золотухина директором "Московского театра на Таганке" с функциями художественного руководителя.



Согласно приказу, который был подписан во вторник, Валерий Золотухин назначен на эту должность сроком на один год - до 15 октября 2012 года.



На пост художественного руководителя Валерий Золотухин был назначен по просьбе коллектива. Актер рассказал, что не общался с Юрием Петровичем после своего назначения и не знает, как он к этому относится. Валерий Сергеевич рассказал: "В последний раз мы разговаривали 9 мая, когда я поздравлял Любимова с Днем Победы. Я тогда зашел к нему в кабинет и сказал: Я Вас люблю. Больше мы пока не общались".



Основатель Театра на Таганке Юрий Любимов официально покинул пост художественного руководителя и директора театра 16 июля этого года, он прослужил здесь 48 лет. Причиной ухода послужил конфликт с коллективом театра, произошедший на гастролях в Праге, где артисты на открытой репетиции потребовали выплатить им гонорар. В июне актеры выдвинули свои претензии к основателю театра - они были против того, чтобы он совмещал должности директора и художественного руководителя.