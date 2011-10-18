У Валентина Гафта диагностирован острый инфаркт миокарда

Народный артист РСФСР Валентин Гафт, госпитализированный накануне из театра "Современник", находится в НИИ им. Склифосовского с острым инфарктом.

75-летний Гафт, по данным Интерфакса, госпитализирован в тяжелом состоянии, проведенное обследование установило у артиста острый инфаркт миокарда

Ранее ряд СМИ сообщил, что Валентин Гафт находится в кардиологическом отделении Склифа, однако по данным агентства, медики оценивают состояние Гафта как тяжелое, он находится в кардиореанимационном отделении.