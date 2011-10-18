Режиссеры Сокуров и Бодров отказались войти в оскаровскую комиссию Михалкова

Известные российские кинорежиссеры - лауреаты и номинанты премии "Оскар" отказались войти в реформированную оскаровскую комиссию Никиты Михалкова.

В минувший четверг Михалков заявил, что собирается реформировать оскаровскую комиссию, и назвал 29 режиссеров, в том числе Сергея Бодрова и Александра Сокурова, которых намерен пригласить в комиссию, интервью было опубликовано в "Российской газете". Сокуров считает, что реформирование оскаровской комиссии Никитой Михалковым превратит ее в игрушечную структуру, передает Интерфакс.

"Я не намерен принимать участие в подобных игрушечных структурах", – сказал создатель фильма "Фауст". Он назвал бредом принципы, на которых Михалков собирается строить работу реформированной оскаровской комиссии. "Новая комиссия должна быть свободной и ни от кого не зависимой, она должна быть сама по себе, а не "при ком-то", - заявил режиссер Сергей Бодров.

17 октября в газете "Известия" было опубликовано письмо российских лауреатов и номинантов премии "Оскар", которые предложили свой план преобразования национальной оскаровской комиссии. Они отказываются вступить в комитет, если он будет состоять при Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Кинорежиссеры и сценаристы настаивают на полной его независимости.



Письм подписали Сергей Бодров, Константин Бронзит, Павел Чухрай, Владимир Меньшов и Петр Тодоровский. Обращение будет разослано всем 29 кинематографистам, названным Академией гипотетическими членами новой оскаровской комиссии.

Напомним, вопрос реформирования комиссии возник после скандала, связанного с выдвижением от России на премию "Оскар" фильма Никиты Михалкова "Цитадель".



Председатель комиссии - обладатель премии "Оскар" режиссер Владимир Меньшов отказался подписывать протокол: не согласен с таким решением.