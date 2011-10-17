Актер Валентин Гафт с сердечным приступом экстренно госпитализирован в больницу

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Валентин Гафт экстренно был госпитализирован в понедельник в институт Склифосовского в Москве. В театре «Современник» отменен спектакль «Сон Гафта, пересказанный Виктюком». Валентин Гафт в больнице, передает РИА Новости. По словам медиков, никакой опасности для жизни актера нет.

Валентина Гафта доставила в больницу бригада «скорой помощи» с сердечным приступом около семи часов вечера, передает Life News. По словам врачей, актер сообщил им о боли в груди и нехватке воздуха. Предварительно Гафту поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия». Доктора назначили актеру все необходимые исследования, чтобы определить дальнейшее лечение.