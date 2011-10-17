Художник Ван Гог не совершал самоубийства

Биографы художника Ван Гога, изучившие множество фактов его жизни, утверждают, что он не совершал самоубийства.

Американские ученые Винсента Ван Гога Стивен Найфех и Грегори Уайт Смит утверждают, что художник умер не от собственной пули, а от случайного выстрела, совершенного двумя нетрезвыми молодыми людьми.

Принято считать, что Ван Гог совершил самоубийство 27 июля 1890 года у городка Овер-сюр-Уаз, на пшеничном поле, которое закончил писать несколькими днями раньше. Смертельно раненный, Ван Гог вернулся в гостиницу и умер там через два дня. Он четко произнес: «Винить никого не надо — я сам хотел убить себя».

Найфех и Уайт Смит 20 лет изучали биографию художника. Они раскопавли множество прежде не переводившихся писем художника. По мнению биографов, Ван Гог совершенно очевидно, что художник не отправлялся на прогулку в поле с целью убить себя, а роковой выстрел на самом деле был произведен из неисправного ружья 16-летнего мальчика по имени Рене Секретан. По их данным, юноша и Ван Гог иногда вместе выпивали, передает РИА Новости. «Сложно себе представить, чтобы мальчики — а их там было двое — стреляли в художника намеренно. Скорее всего, ружье выстрелило случайно. А Ван Гог, не искавший смерти, тем не менее был готов принять ее», стремясь «избавить своего брата от обузы», и потому не стал пускать полицию по следу.

Американские ученые также предположили, что художник страдал не депрессией, а эпилепсией.