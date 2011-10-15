Вячеслав Бутусов отметит 50-летие в кругу семьи и даст 2 грандиозных концерта

Вячеслав Бутусов, экс-лидер легендарной группы Nautilus Pompilius, отпразднует свое 50-летие в субботу в кругу семьи. После этого глава "Ю-Питера" даст два юбилейных концерта в Санкт-Петербурге и Москве.



16 октября Бутусов выступит в БКЗ "Октябрьский", а 20 октября в "Крокус Сити Холле". Поздравить музыканта с днем рождения придут знаменитые российские рокеры. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе музыканта Анастасия Рогожникова. По ее словам, Бутусов будет традиционно праздновать свой день рождения в кругу семьи. На концертах в Москве и Питере он будет выступать не один, а со своими коллегами-музыкантами, которые придут его поздравить. По словам Рогожниковой, в Петербурге на сцену к Бутусову поднимутся Земфира, лидеры "Аквариума" Борис Гребенщиков и "Пикника" - Эдмунд Шклярский, а в Москве выступят Юрий Шевчук, "Машина времени" и Гарик Сукачев.