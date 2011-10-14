Реконструкцией Политехнического музея в Москве займутся японцы

Реконструкцией Политехнического музея в Москве займется известный японский архитектор Джунья Ишигами.

Он выиграл конкурс по реконструкции здания Политеха в Лубянском проезде. Предстваитель музея Елена Костюкова сообщила, за проект японского архитектора проголосовали девять членов попечительского совета. Шестеро поддержали американского архитектора Томаса Лизера.

Костюкова уточнила, что Джунья Ишигами выдвинул идею музея-парка. Здание Политехнического музея в центре Москвы он предлагает со всех сторон окружить садом, открыть при этом подземный уровень и превратить его в продолжение зеленой зоны. По замыслу архитектора музей должен стать активной частью городской среды, а техника предстанет как органическое продолжение природы. Внутренние дворы, согласно проекту Ишигами , должны быть затянуты прозрачной пленкой. Но эта техническая новинка вызывает сомнения у российских экспертов.