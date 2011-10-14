Директором Театра на Таганке на год назначен Валерий Золотухин

Договор с Валерием Золотухиным на осуществление руководства Театром на Таганке будет подписан на год в ближайшие дни.

Глава департамента культуры Москвы Сергей Капков в пятницу сообщил, что с Золотухиным продлят контракт как с директором Театра на Таганке. Но пока театр останется без художественного руководителя. По словам Капкова. Департамент выделит средства на постановки, которые приглашенные режиссеры будут делать на этой площадке, чтобы не осквернять имя Юрия Петровича Любимова. Он уточнил, что постановки на сцене Таганки"представят Сергей Федотов и итальянский режиссер Пауло Ланди.

Режиссер, основатель и бессменный художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов минувшим летом принял решение уйти из театра после конфликта с труппой во время гастролей в Праге.