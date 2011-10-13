Андрей Макаревич прокомментировал интерес к песне о приезде Путина в Холуёво

Рок-музыкант Андрей Макаревич удивлен возникшим в последние дни повышенным интересом к своей песне «К нам в Холуёво приезжает Путин».

Песня о приезде Путина в Холуево за несколько дней была растиражирована в Интернете, появиласть и в социальных сетях. По словам Макаревича, его поразило: «Эта песня написана год назад и звучит в концертах регулярно. Чего все с ума сошли - я не очень понимаю». Музыкант пояснил, что эта песня совсем не о председателе правительства России Владимире Путине, передает РИА Новости. «Песня вовсе не о Путине, а о холуйском отношении к начальству, принятом в нашей стране на местах», - сказал автор песни «К нам в Холуёво приезжает Путин», популярной в эти дни в Интернете.