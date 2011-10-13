Осенние встречи в Центральном Доме Литератора

20 октября 2011г. в 19.00 в Большой зал ЦДЛ на Вечер-посвящение Андрею Андреевичу Вознесенскому приглашает Клуб писателей Центрального Дома литераторов и близкие друзья поэта.

В вечере участвуют: Олег Табаков, Алексей Рыбников, Дмитрий Быков, Александр Кабаков, Владимир Познер, Валерий Золотухин, Олег Чухонцев и др..

Вход по пригласительным билетам.

Центральный Дом литераторов представляет Абонемент "ДЖАЗ! ДЖАЗ! ДЖАЗ!"











12 октября 2011г., среда, 19.00,Большой зал ЦДЛ "Золотые мелодии джаза"

16 ноября, среда, 19.00, Большой зал ЦДЛ "Музыка из Ваших любимых фильмов"

16 декабря, среда, 19.00, Большой зал ЦДЛ "Джаз и песня"

Участники: Биг-бенд Георгия Гараняна, ансамбль "Мелодия" Н.а. РФ Алексей Кузнецов, известные джазовые солисты.

Цена абонемента 750руб. Цена билета на 1 концерт 300руб.

Касса ЦДЛ 8 495 691 63 16 (с 12 до 19)

27 октября 2011г., в четверг, в 19.00,

Министерство культуры РФ и Клуб писателей Центрального Дома литераторов представляют в Большом зале ЦДЛ Юбилейный литературно-художественный вечер "Неистовый Виссарион", посвященный 200-летию В.Г. Белинского. В вечере участвуют актеры, музыканты, поэты.

Вечер открывает Доктор филологических наук, кандидат исторических наук, член РАЕН, профессор факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и Литературного института им. А. М. Горького. Вице-президент Международного Общества Ф. М. Достоевского Игорь Волгин. Прозвучат стихи, романсы, музыкальные произведения современников Белинского.

Вход по пригласительным билетам.

Приглашаем школьников, студентов и почитателей русской словесности.

Бюро обслуживания 8 495 6913459