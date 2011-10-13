В Минске успешно прошла III Молодежная академия стран СНГ

С 1 по 8 октября в Минске проходила III Молодежная академия стран СНГ, артистическим директором которой является народный артист Юрий Башмет. Высокая планка требований и слаженный механизм работы, позволил Академии принять около 40 студентов из 10 стран СНГ, а также обеспечить неделю интенсивной творческой работы молодых музыкантов с великими артистами современности, входящими в мировую музыкальную элиту.

Главной музыкальной ареной на время проведения форума стала Белорусская Академия Музыки, где провели мастер-классы и творческие встречи маэстро Юрий Башмет, виолончелист Дмитрий Яблонский (США), профессор Высшей школы музыки Кельна Василий Лобанов (Германия), известный флейтист Массимо Мерчелли (Италия), Заслуженный артист России, Лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории Александр Тростянский (Россия), Доцент кафедры духовых и ударных инструментов в ГМПИ им. Ипполитова – Иванова Алексей Усов (Россия) и другие известные музыканты.

По сравнению с другими конкурсами и музыкальными форумами, Академия не имеет аналогов: все мастер-классы, творческие встречи, индивидуальные занятия проходят бесплатно. Отбор студентов-участников Академии осуществлялся на местах, в консерваториях, которые затем и делегировали их в Минск.

Продолжая говорить об экономике, стоит подчеркнуть заботу организаторов, понимающих то, что не каждый талантливый студент из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана может позволить себе недельное проживание в гостинице. Приятно, что и этот вопрос является заранее решенным Академией. Академия обеспечила всем студентам дорогу, проживание в гостинице, питание. Само обучение также было бесплатным. Столь прекрасные условия для молодых музыкантов стали возможны благодаря активной поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, взявшего на себя значительную часть расходов. От студентов требовалось только одно – желание учиться, и с этим проблем не было: инструменты настроены, аудитории заполнены.

«Академия - наш общий ребенок, которому исполнилось три года, и он не только уверенно стоит на ногах, но и двигается вперед. Мы хотим и дальше растить этот проект", - рассказал на встрече с журналистами Юрий Башмет.

В этом году список специальностей расширился до девяти. Традиционный инструмент – фортепиано, а также смычковое направление (скрипка, альт, виолончель) были дополнены кларнетом, ударными и камерным ансамблем. Не только удержало, но и укрепило свои позиции академическое пение, введенное только в прошлом году. По самым скромным подсчетам, в общей сложности количество времени, проведенного на занятиях в Академии, составило около 220-ти часов. «Для того, чтобы молодой музыкант нашел собственный язык и стиль, необходимо создать оптимальные условия, позволяющие ему получить образовательную основу. Мы не должны терять наши завоевания, и мы должны ценить наши традиции и школу. Наши предки этим занимались, и нам нельзя это забывать. Вкус надо прививать с детства. Поэтому помимо молодежной Академии у нас есть еще и детская Академия в Самаре», - заметил Юрий Башмет, -«Параллельно с Академией в крупнейших концертных залах Минска проходил VI Международный фестиваль Юрия Башмета, - все это позволяет говорить о прекрасной культурной тенденции.

Торжественное награждение дипломантов и подведение итогов работы Академии состоялось 8 октября на заключительном отчетном концерте студентов и профессоров в Большом зале Белорусской государственной филармонии. Сохраняя и развивая традиции классического искусства, поддерживая молодые таланты Академия является одним из самых ярких новаторов в сфере культуры, а также мощным инструментом укрепления культурных связей между странами СНГ.