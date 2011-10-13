В Петербурге в квартире-музее Александра Блока выставят его дневники

В Санкт-Петербурге в квартире-музее Александра Блока открывается выставка "Иду - и все мимолетно… Петербург А. Блока", здесь будут представлены личные дневники поэта.



Пресс-служба музея сообщила, что на выставке на всеобщее обозрение представят личные дневники поэта, театральные афиши и предметы быта конца XIX - начала ХХ века. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть фотографии, открытки, гравюры и рисунки, которые позволят "пройти" петербургскими маршрутами поэта. Также на выставке будут представлены подлинные бытовые предметы того времени: старинный патефон, шарманка, аптечные приборы. Посетители смогут увидеть фильмы начала ХХ века, театральные афиши, афиши "Луна-парка", Народного дома, цирка "Модерн" и др. "В основе выставки - поэтические строки, дневниковые записи, заметки Блока о Петербурге. Их можно будет прочитать, послушать в аудиозаписи", - говорится в сообщении пресс-службы музея.



Выставка откроется в четверг днем в мемориальной квартире поэта на улице Декабристов.







