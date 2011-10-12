Фильм «Фауст» Сокурова вошел в шорт-лист Лондонского кинофестиваля

Фильм «Фауст» известного режиссера Александра Сокурова вошел в шорт-лист премии за лучший фильм на Лондонском кинофестивале. Кинофестиваль в Лондоне (LFF ) открывается сегодня, 12 октября.

Напомним, заключительная часть тетралогии Александра Сокурова уже получила известную мировую награду - « Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Работа Сокурова продолжит успех российского кино. В 2010 году на LFF победил Алексей Попогребский с фильмом «Как я провел этим летом».

В России премьера «Фауста» триумфально прошла в Ульяновске.

Более тысячи кинозрителей стоя аплодировали Александру Сокурову, приехавшему на первый отечественный показ картины.