Поздней осенью о белых ночах

В конце октября в петербургском Мюзик-Холле состоится первое шоу европейского формата. Спектакль «Цветные сны белой ночи» поставлен режиссеров Виктором Крамером.

Шоу известно уже тем, что его фрагмент был выбран в этом году для открытия Петербургского международного экономического форума. Главный герой шоу – Санкт-Петербург, его улицы, знаменитые места, музеи, лица.

Виктор Крамер - режиссер, создатель театра «Фарсы», лауреат и дипломант премий «Золотая маска», Fringe first (Эдинбург). В его творческой копилке и «Снежное шоу» Славы Полунина, и опера «Руслан и Людмила» в Большом театре, и празднование 300-летия Петербурга и многое другое.

Чтобы увидеть сновидение своими глазами, у зрителей будет не так много времени – в Петербурге шоу будет идти по 6 ноября. Затем артисты отправятся на мировые гастроли, сообщило БалтИнфо.

Пресс-службы театра добавила, что в постановке будут использованы 3D- графика, живой звук, танцы, пластика. Новые таланты порадуют петербургского зрителя.