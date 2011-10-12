В Санкт-Петербурге начали праздновать День Петра Чайковского с раннего утра

В Санкт-Петербурге сегодня отмечается День Петра Ильича Чайковского. С самого утра петербуржцы уже слышат на волнах местных радиостанций знакомую музыку великого русского композитора.

В рамках праздника петербуржцев в течение всего дня ждут необычные сюрпризы даже в мобильных телефонах.

Лауреаты прошедшего недавно конкурса молодых исполнителей в колледже имени Римского-Корсакова сегодня станут участниками юношеского концерта, который пройдет в Капелле.

Главным же событием дня станет «Гала-концерт Чайковский» в Большом зале Филармонии. В нем примут участие звезды мировой оперы, лауреаты многочисленных международных конкурсов. Петербуржцы услышат постоянного приглашенного солиста Метрополитен-Опера и Венской оперы Александра Антоненко, обладателя премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Алексея Маркова, солистку Большого театра Екатерину Щербаченко, солисток Мариинского театра Анну Маркарову и Ирину Матаеву, солиста «Геликон Опера» Алексея Тихомирова.

Стоит отметить, что зрители, не попавшие в Большой зал Филармонии, смогут посмотреть трансляцию концерта на экране, установленном на Невском проспекте.