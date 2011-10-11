У Михалкова нет шансов на «Оскар» с фильмом «Цитадель». Он это признал

Режиссер Никита Михалков признал, что у его фильма «Цитадель» нет никаких шансов на получение «Оскара» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Картина «Цитадель» является второй частью дилогии Михалкова «Утомленные солнцем – 2».

В прямом эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос ведущей о том, есть ли вероятность, что фильм станет обладателем награды, режиссер сказал: «Да, никаких шансов, а если они есть, то будут строиться на чувственном восприятии того, что люди видят».

Напомним, 19 сентября фильм был выдвинут на премию американских киноакадемиков «Оскар». Но председатель российского комитета по выдвижению на «Оскар» Владимир Меньшов выступил против «Цитадели», фильма, получившего большинство голосов. Он публично отказался подписать решение выдвинуть фильм на кинонаграду. Вместе с картиной Михалкова на премию от России выдвигались картины «Елена» Андрея Звягинцева и «Фауст» Александра Сокурова, ставший лауреатом Венецианского кинофестиваля в 2011 году.

Сегодня Никита Михалков сказал, что его безразлична реакция американских киноакадемиков.

По словам Никиты Сергеевича, ему очень важно, как фильм воспримут в России. «Снимал-то я картину для своих. Я не для Запада снимаю. И не потому, что я их презираю, – нет, я уважаю американцев, и наверняка с ними можно проще договориться», - сказал он. Михалков отметил: « У них нет предвзятости, зависти, злобы к тебе»,