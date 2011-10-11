В Сочи припозднившихся театралов будут доставлять домой за гроши

В Сочи театральной публике предложили новую услугу - доставку домой после спектакля. После окончания спектакля в Зимнем театре уже во вторник у входа зрителей будут ждать несколько маршрутных такси.

"Маршрутки" будут доставят их в разные районы города, при этом стоимость проезда останется обычной.

В дальнейших планах филармонии - посредством анкетирования театралов выявить наиболее востребованные маршруты, а также организовать доставку в театр и обратно жителей самого отдаленного - Лазаревского района Сочи.