В Сочи припозднившихся театралов будут доставлять домой за гроши
11 октября 2011, 15:48 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
В Сочи театральной публике предложили новую услугу - доставку домой после спектакля. После окончания спектакля в Зимнем театре уже во вторник у входа зрителей будут ждать несколько маршрутных такси.
"Маршрутки" будут доставят их в разные районы города, при этом стоимость проезда останется обычной.
В дальнейших планах филармонии - посредством анкетирования театралов выявить наиболее востребованные маршруты, а также организовать доставку в театр и обратно жителей самого отдаленного - Лазаревского района Сочи.