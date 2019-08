Легендарный Пол Маккартни с нетерпением ждет своего концерта в Москве (ВИДЕО)

Музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles сэр Пол Маккартни с нетерпением ждет своего выступления в Москве.

Пол Маккартни заявил, что с нетерпением ждет новых шоу, в том числе концерта в московском спорткомплексе «Олимпийский» 14 декабря 20011 года, который пройдет в рамках турне On the Run. Турне On the Run стартует 13 ноября в Абу-Даби.

По словам Маккартни, он с удовольствием сыграет «в местах, где раньше не играл», передает ВВС. «Жду не дождусь нескольких сумасшедших вечеров рок-н-ролла», - признался певец, заключивший накануне в Лондоне третий брак.

Напомним, сэр Пол Маккартни выступал в Москве в мае 2003 года, шоу состоялось на Красной площади. Второй российский концерт легендарного музыканта прошел на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в июне 2004 года.

«АН» сообщали о свадьбе 68-летнего экс-участника легендарной группы The Beatles и 51-летней бизнес-вумен из Нью-Йорка Нэнси Шевелл. Свадебная церемония прошла в Лондоне 9 октября, во дворце бракосочетания в районе Вестминстер. Церемония прошла скромно, на торжестве присутствовали всего 30 человек. В праздновании приняли участие только члены семьи и близкие друзья, в том числе музыкант и барабанщик «Битлз» Ринго Старр.