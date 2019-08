Пол Маккартни выступит в Москве 14 декабря

14 декабря в Москве выступит экс-участник легендарных "The Beatles" сэр Пол Маккартни. Накануне музыкант женился в третий раз. Концерт в спорткомплексе "Олимпийский" пройдет в рамках нынешнего турне Маккартни "On the Run".



Турне названо в честь альбома Пола Маккартни и группы Wings "Band On The Run" 1973 года. Альбом был переиздан в 2010 году. В "Олимпийском" Пол Маккартни исполнит около 40 песен, среди которых будут и хиты The Beatles, и его сольные песни разных лет, пишет "Коммерсант".