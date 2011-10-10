Паломничество в страну Востока Бертрана Плана

«Для меня главное не цель, а дорога, путешествие, в которой каждый город – метафора, отражение моего настроения» - говорит Бертран План, французский художник, наблюдая за божьей коровкой, ползающей вдоль линий на его ладони.

Цель – Московская биеналле, Дорога – два долгих месяца на машине по всей России, собственные инсталляции в 12-и городах.



В воскресенье открылась его выставка в художественном музее Нижнего Новгорода, где он из подручных материалов (три рамы, картон, стул, чашка) соорудил свою очередную инсталляцию. Художник научился «обманывать» зрителей, задействуя уникальную технику «Bumpit!» - композиция из обычных бытовых предметов на глазах у публики окрашивается в белый свет. Для того, чтобы достигнуть этого эффекта Бертран сначала фотографирует композицию, затем окрашивает предметы на фотографии в белый свет и с помощью компьютерной технологии (той самой «Bumpit!») убирает все искажения, деформации, которые могли бы разоблачить «фокус», «оживляет» текстуру предметов . Voila! «Шутки» Бертрана по-французски изящны и безукоризненны.



Бертран называет свое путешествие через Россию – путешествием вглубь себя и в то же время борьбой со временем, с расстояниями. Он вдохновлен своей дорогой, своим состоянием “ontheroad”, для него важно общество троих его друзей. Художника удивляет, что в этой стране его часто спрашивают о том, как себя с ним вели люди в других городах и что он думает о русских людях. Он склонен полагать, что у русских есть комплекс по поводу отношения к ним европейцев. «Во всех городах – говорит Бертран – люди разные, но всегда дружелюбны и приветливы». За внешней серьезностью русских людей он видит душевность.



Нижний Новгород стал серединой его путешествия, впереди еще несколько недель, много новых открытий и настроений, и городов, в каждом из которых художник оставит своей кистью изящный белый мазок.