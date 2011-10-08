Памятная доска известному искусствоведу Савве Ямщикову открыта в Пскове

Министр культуры РФ Александр Авдеев в субботу, 8 октября, в Пскове открыл памятную доску известному русскомум искусствоведу, реставратору и публицисту Савве Ямщикову.

В ходе торжественной церемонии доска установлена на здании Псковского музея-заповедника. Создание памятной доски Савве Ямщикову, много лет работавшему в Пскове, явились сами жители города. По словам министра, Савва Ямщиков считал, что псковские памятники важнее нефти. Авдеев сказал:



"Савелий Васильевич занимался прошлым, а смотрел в будущее. Он понимал, как никто другой, что мы никогда не будем государством с богатой культурой, если не сохраним огромные цивилизационные богатства, накопленные русским народом за последнюю тысячу лет". На церемонии присутствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак, а также дочь реставратора Марфа Ямщикова.



Напомним, Савва Ямщиков скончался в 2009 году на 71-м году жизни.