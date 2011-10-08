Один из самых ярких актеров, народный артист России Леонид Куравлев отмечает юбилей. 8 октября артисту исполнилось 75 лет. Леонид Куравлев исполнил роли в известных фильмах - "Живет такой парень", "Вий", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ищите женщину", "Афоня".

Зрители всегда сопереживают героям Куравлева, называя его одним из самых любимых актеров отечественного кино.

Актёрский дебют Леонида Куравлёва в кино состоялся в 1960 году. Он сыграл матроса Камушкина в фильме "Мичман Панин". Всего в творческой биографии народного артиста почти 250 ролей.

Леонида Куравлева с юбилеем поздравил Президент РФ Дмитрий Медведев. "Ваша преданность профессии служит ярким примером для молодых артистов", — подчеркнул глава государства.