Биография Стива Джобса выйдет на месяц раньше

Американское издательство Simon and Schuster планирует выпустить биографию основателя корпорации Apple Стива Джобса на месяц раньше намеченного срока - 24 октября. Джобс скончался в среду после продолжительной болезни.



656-страничная биография Джобса iSteve: The Book of Jobs написана бывшим редактором журнала Time Уолтером Айзексоном (Walter Isaacson). Труд Айзексона, ранее выпускавшего биографии Альберта Эйнштейна и Бенджамина Франклина, - единственная на сегодняшний день авторизованная биография создателя Apple, передает РИА Новости.