В Петербурге прошел концерт памяти Игоря Талькова (ВИДЕО)

В Петербурге в четверг, 6 октября, прошел концерт памяти Игоря Талькова, убитого 20 лет назад. Акция памяти была организована сыном Талькова, Игорем Тальковым-младшим, который традиционно приезжает в Петербург на годовщины гибели отца.

Концерт прошел сегодня у Дворца спорта «Юбилейный». Тальков-младший исполнил как песни собственного сочинения, так и произведения отца. Помимо него перед зрителями выступили группы «Золотой век», «Система молчания» и певица Светлана Белоконь, передает «БалтИнфо». У мемориальной доски, посвященной певцу, была отслужена панихида, ее совершил священник из Александро-Невской лавры отец Сергий.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Петербурге во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный». Певец похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.