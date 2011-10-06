Умер молодой актер, звезда фильма «Туман» Игорь Шмаков

Умер молодой талантливый актер Игорь Шмаков. Игорь Шмаков приобрел известность, сыграв в военной драме Резо Гигинейшвили «Туман». Страшная беда пришла вместе с популярностью. В январе 2010 года у Игоря диагностировали лейкоз.

Он находился на лечении в московском НИИ им. Блохина. Актеру постоянно переливали донорскую кровь. Игорь прошел несколько курсов химиотерапии. Но это лечение не помогло.

На операцию по пересадке костного мозга нужны были 300 000 евро. Жена Игоря Елена открыла счет для сбора средств на операцию. Супруга Шмакова попросила всех, кому небезразлична судьба очень талантливого актера, помочь. Люди откликнулись. Деньги для Игоря присылали со всех уголков страны. Месяц назад Игорю в Германии была сделана операцию по пересадке тканей. Надеялись на выздоровление. "Игоря скоро выпишут из больницы! Спасибо всем кто нам помог! Ваша вера заставила нас пробиться сквозь асфальт!", - недавно написала в своем интернет-дневнике жена актера.

Но улучшения состояния 26-летнего Игоря Шмакова не последовало. Огранизм актера не справился со страшной болезнью.