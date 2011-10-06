Детский писатель Эдуард Успенский и Элеонора Филина разводятся

Известный детский писатель и создатель легендарного Чебурашки Эдуард Успенский и его молодая жена - ведущая телепрограммы "В нашу гавань заходили корабли…" разводятся. Супруги - 73-летний Успенский и 49-летняя Филина уже несколько месяцев живут отдельно.

По словам женщины, она ушла от супруга, устав терпеть его издевательств. По словам Филиной, Успенский – нетерпимый и деспотичный человек. Она рассказала, что знаменитый писательзлоупотребляет алкоголем и никак не может найти общий язык с ее 16-летним сыном от первого брака Вадимом. Как расказала Элеонора Филина в интервью "КП", Успенский ее из дома выгнал, замок новый врезал и грозится теперь выгнать из программы "В нашу гавань заходили корабли...".

У супруги Успенского есть своя квартира в Переделкино, она ушла туда. С 2005 года они официально женаты. По словам Филиной, Успенский страшно обижен, что она ушла от такого известного и великого человека. "Мне от него ничего не надо, просто я настаиваю на разделе имущества, а дальше пусть живет своей жизнью. Нас объединяет только работа. Приходится пересиливать себя, ведь это мой единственный заработок". - сказала Элеонора Филина.

Напомним, Успенский из-за романа с Филиной развелся со своей женой Еленой, с которой писатель воспитывал дочерей-двойняшек.