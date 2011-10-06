«Международная панорама» возвращается на телеэкраны

«Международная панорама» – один из самых популярнейших проектов Центрального Телевидения, сегодня обретает новую жизнь на канале «Просвещение» и становится одним из ключевых проектов.

Ведущий проекта – Эраст Галумов. «Международная панорама» нацелена не на обострение политической обстановки в стране или популяризацию какой-либо политической силы, а на всестороннее развитие личности.

«Международная панорама» не будет изобиловать поверхностными обзорами различных конфликтов, двусмысленными выводами и сомнительными историями, но постарается создать такое обсуждение, приняв участие в котором человеку захочется жить в любимой стране, рожать детей и работать на благо Родины.

Программа будет выходить в эфир канала «Просвещение» еженедельно. Первый выпуск выйдет 9 октября.