«Международная панорама» возвращается на телеэкраны
6 октября 2011, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
«Международная панорама» – один из самых популярнейших проектов Центрального Телевидения, сегодня обретает новую жизнь на канале «Просвещение» и становится одним из ключевых проектов.
Ведущий проекта – Эраст Галумов. «Международная панорама» нацелена не на обострение политической обстановки в стране или популяризацию какой-либо политической силы, а на всестороннее развитие личности.
«Международная панорама» не будет изобиловать поверхностными обзорами различных конфликтов, двусмысленными выводами и сомнительными историями, но постарается создать такое обсуждение, приняв участие в котором человеку захочется жить в любимой стране, рожать детей и работать на благо Родины.
Программа будет выходить в эфир канала «Просвещение» еженедельно. Первый выпуск выйдет 9 октября.