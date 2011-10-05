Фильм "Фауст" Александра Сокурова вошел в шорт-лист премии за лучший фильм на 55-м Лондонском кинофестивале.

Фестиваль пройдет в Лондоне с 12 по 26 октября. Помимо "Фауста" в число финалистов вошли "360" бразильца Фернанду Мейреллиша и "Глубокое синее море" британца Теренса Дэвиса, "Стыд" британца Стива Маккуина, американо-британский "Надо поговорить о Кевине" Линн Рэмси.

Картина Александра Сокурова второй год подряд может стать фаворитом Лондонского кинофестиваля. В 2010 году победетилем сталАлексей Попогребский с фильмом "Как я провел этим летом".

Напомним, заключительная часть тетралогии о природе власти - "Фауст" получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.