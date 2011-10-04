В Москве в ГМИИ впервые выставлены лучшие картины Василия Кандинского

Картины художников из объединения «Синий всадник», основанного Василием Кандинским и Францом Марком, впервые привезли в Москву из мюнхенской Галереи Ленбаххауз.

Выставка экспрессионистов открывается в музее изобразительных искусств имени Пушкина.

На выставке «Кандинский и «Синий всадник « будут представлены 62 произведения, в том числе символистские картины Франца Штука и 30 полотен Кандинского. Кроме того, будет представлено творчество всех основных участников «Синего всадника».



Любителей живописи смогут увидеть метаморфозы, которые когда-то в Мюнхене за несколько лет изменили жизнь 30-летнего Василия Васильевича, правнука тунгусской княжны, юриста и этнографа, превратив его в дерзкого художника, основоположника абстракционизма.