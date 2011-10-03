Супруга актера Алексея Завьялова рассказала о последних двух месяцах жизни мужа

Мария Завьялова, супруга известного актера Алексея Завьялова, умершего 30 сентября в больнице от травм, полученных в результате неудачного прыжка с парашютом, рассказала о последних двух месяцах жизни мужа.

По словам жены актера, Алексей боролся за жизнь до последнего. «Это только в последние дни Леша впал в кому. А так у него было пунктирное сознание. Оно несколько раз менялось, но узнавал меня и понимал многое», - рассказала Мария Завьялова.

После трагедии актер театре имени Вахтангова находился в больнице в крайне тяжелом состоянии. По словам супруги Алексея Завьялова, сначала она думала о клинике в Германии. «Но Лешу нельзя было транспортировать даже в соседнее отделение, чтобы сделать томограмму», - рассказала она «МК» Мария говорит, что когда его привезли в «Склиф» , даже у врача, который принимал актера, был шок: как он вообще остался жив? «Ему собрали буквально по косточкам таз, сделали несколько операций. Он жил на аппарате искусственного дыхания. Говорить не мог. Со мной общался с ней при помощи здоровой руки», - рассказала Завьялова. Она добавила, что понимала, что отвечает супруг по слабому пожатию руки.

Напомним, актер попал в больницу в августе после неудачного прыжка с парашютом в подмосковной Коломне. Впоследствии актера перевезли в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали травму головы, тупую травму живота, переломы ребер, бедра, седалищной кости, разрывы внутренних органов. . Панихида и прощание с актером Алексеем Завьяловым прошли 2 октября.