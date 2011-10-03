Киносоюз предложил провести реформу оскаровского комитета в России

Киносоюз предложил реорганизовать российский Оскаровский комитет. Такое заявление сделал режиссер, председатель Киносоюза Андрей Прошкин. По его мнению, процесс принятия Оскаровским комитетом решений, так же как и способ формирования комитета в России, не отражают спектр мнений и интересов всего кинематографического сообщества.

Представители Киносоюза заявили, что действующий сейчас комитет был создан десять лет назад. В нём есть "мертвые души", которые приглашаются лишь для участия в голосовании. Структура должна быть более прозрачной. Андрея Прошкина поддержали кинокритик, почетный президент Международной федерации кинопрессы Андрей Плахов и режиссер и продюсер Валерий Тодоровский, передает РБК.

При этом, киносоюз готов к конфликту с Никитой Михалковым, если он не согласится с реорганизацией.

Именно фильм Михалкова "Цитадель" значится в шорт-листе на получение премии "Оскар" в этом году, несмотря на то, что председатель российского Оскаровского комитета Владимир Меньшов отказался подписывать протокол заседания по выбору картины. Эксперты в области кино уверены, что необходимо включить в состав представителей киноакадемий "Золотой Орел" и "Ника", "Киносоюза", Союза кинематографистов и профессиональных гильдий. Прошкин отметил, что главная проблема нынешнего Оскаровского комитета – его состав.