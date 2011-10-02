В Петербурге открылась выставка Леонардо да Винчи (ВИДЕО)

В Петербурге открылась выставка гениального ученого, скульптора, анатома, музыканта и архитектора Леонардо да Винчи. В Военно-историческом музее артиллерии впервые в одной экспозиции собраны более 60 механизмов, изобретенных да Винчи.

Все образцы по чертежам самого Леонардо восстановили итальянские специалисты. В Артиллерийском музее Петербурга представлены 65 из 120 воссозданных современными мастерами механизмов в натуральную величину, репродукции наиболее известных картин великого мастера, анатомические зарисовки, наброски к "Битве при Ангьяри".