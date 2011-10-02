Актера Алексея Завьялова похоронят на Хованском кладбище

В Москве сегодня прощаются с актером театра Вахтангова Алексеем Завьяловым. Гражданская панихида и прощание с Завьяловым начнется в 14 часов в большом фойе театра. Похоронят Алексея Завьялова на Хованском кладбище.

В театр имени Вахтангова Алексей Завьялов пришел в этот театр в 1996-м году, по окончании училища имени Щукина и посвятил ему почти всю свою недолгую, но яркую карьеру. Его называли одним из ведущих артистов своего поколения. Завьялов также играл в театре «Et cetera», «Практика», снимался в кино и сериалах.

Актер скончался 30 сентября в больнице, куда попал с травмами после несчастного случая – неудачного прыжка с парашютом. Это произошло 7 августа в Коломне. Стропы парашютаАлексея Завьялова переплелись с соседним. Его напарник – Михаил Мельник – погиб на месте. Самого актера доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии. Позже его перевели в Москву, в институт имени Склифосовского, Врачи боролись за жизнь актера, Алексею Завьялову было сделано несколько операций, но спасти его так и не удалось.